Голова МЗС Литви нагадав "співчутливим" про роль Ірану у війні в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив, чому не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану у зв’язку із загибеллю його керівництва в аварії вертольота напередодні.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс зазначив, що йому не комфортно надсилати співчуття, "в той час як Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільного населення в Україні".

I don't feel comfortable sending condolences while Iran is sending drones that are used against civilians in Ukraine.

