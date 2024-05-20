Голова МЗС Литви нагадав "співчутливим" про роль Ірану у війні в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив, чому не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану у зв’язку із загибеллю його керівництва в аварії вертольота напередодні.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс зазначив, що йому не комфортно надсилати співчуття, "в той час як Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільного населення в Україні".

I don't feel comfortable sending condolences while Iran is sending drones that are used against civilians in Ukraine. Реклама: May 20, 2024

Зауважимо, що це перша реакція європейського топпосадовця, де прямо критикується висловлювання співчуття через аварію гелікоптера з президентом і головою МЗС Ірану в неділю, 19 травня.

Раніше зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Раїсі не був найвпливовішою людиною в Ірані, оскільки головним керівником цієї держави та найбільшим авторитетом є верховний лідер Алі Хаменеї.