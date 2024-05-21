Франція підтримала МКС після заклику його прокурора видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю

Франція заявила, що підтримує Міжнародний кримінальний суд (МКС) після того, як його прокурор Карім Хан звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористичного угруповання ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС Франції.

У відомстві нагадали, що Франція засудила антисемітські масові вбивства, скоєні ХАМАС, а також вказали, що рішення про видачу ордерів на арешт лідерів Ізраїлю ухвалюватиме палата попереднього провадження після вивчення доказів, наданих прокурором на підтримку своїх звинувачень.

"Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, його незалежність та боротьбу з безкарністю в усіх ситуаціях", – йдеться в заяві.

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МЗС також нагадало, що протягом багатьох місяців Париж попереджає про необхідність суворого дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема, про неприйнятний рівень жертв серед цивільного населення в секторі Гази та недостатній доступ гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вже відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Водночас МЗС Німеччини вважає, що заява Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС, створює хибне враження рівності між ними.