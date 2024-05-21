Норвегия обещает арестовать премьера Израиля, если МУС выдаст ордер

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подтвердил, что страна выполнит ордер на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в частности премьера Беньямина Нетаньяху, если его выдаст Международный уголовный суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", норвежский министр заявил в интервью телеканалу TV2.

Эйде подчеркнул, что Норвегия является подписантом Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд, и поддерживает его работу.

"Если он (Нетаньяху. – Ред.) или один из лидеров ХАМАС, которым также предъявлены обвинения, появится в Норвегии, мы обязаны это сделать (арестовать. – Ред.) согласно международному праву. То же самое касается всех стран Европы, за исключением Турции", – добавил он.

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Глава МИД Норвегии отметил важность МУС, назвав его "важнейшим судом мирового сообщества", когда речь идет о военных преступлениях.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Некоторые западные государства, в частности США, раскритиковали прокурора Международного уголовного суда за приравнивание Израиля к террористам ХАМАС. В то же время Франция открыто поддержала МУС.