США засудили заклик прокурора МКС до ордера на арешт посадовців Ізраїлю
Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС.
Про це йдеться в заяві Блінкена, яку цитує "Європейська правда".
Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним".
"ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців", – підкреслив Блінкен.
Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомогти з розслідуванням.
На думку держсекретаря, той факт, що Ізраїль був готовий співпрацювати з прокурором Міжнародного кримінального суду, а працівники його офісу якраз направлялись у Тель-Авів з метою переговорів цього питання, "ставить під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування".
"По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати", – підсумував Блінкен.
Доповнено. Президент США Джо Байден також висловив обурення заявою прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів.
"І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – підкреслив Байден.
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.
Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".
Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.