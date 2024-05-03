МКС закликав припинити тиск на суддів на тлі чуток про "ізраїльські ордери"

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду 3 травня закликав не перешкоджати роботі установи та не залякувати її працівників, що сталось на тлі чуток про можливе оголошення ордерів на арешт проти ізраїльських посадовців.

Як пише "Європейська правда", текст заяви Офісу прокурора МКС опублікований на офіційній сторінці суду у Twitter (X).

У заяві підкреслюється важливість незалежності й неупередженості Міжнародного кримінального суду, які підважуються, коли "окремі особи погрожують помстою в бік суду чи його працівників" через "виконання його мандата".

"Офіс прокурора наполягає на тому, що всі спроби перешкоджати, залякувати або неналежним чином впливати на його співробітників повинні бути негайно припинені", – наголошується там.

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МКС не уточнив, хто саме намагається втрутитися в його розслідування. Але заява з'явилася після повідомлень у ЗМІ про те, що суд розглядає можливість видачі ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців і керівництва ХАМАС через війну в секторі Гази.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати і союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може невдовзі видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС, що зірве шанси на їхню домовленість про припинення вогню.

Як повідомив портал Axios, якраз за день до публікації заяви група американських сенаторів провела онлайн-зустріч із представниками Міжнародного кримінального суду, щоб висловити занепокоєння щодо можливих ордерів на арешт.

Axios також стверджував, що в Конгресі США готують "помсту" МКС у разі, якщо ордери все ж будуть видані.