Чи відкриє ЄС переговори про членство України до початку угорського головування

Брюссельські та українські медіа цього тижня поширили новину, яка є дійсно позитивною для України: Євросоюз досяг згоди про офіційний початок переговорів з Україною. Нібито узгоджена навіть дата цієї історичної події – 25 червня, повідомляють джерела Politico.

Дата тут дійсно важлива. Річ у тім, що 1 липня розпочинається піврічне головування Угорщини у Раді ЄС, і це суттєво посилює політичні ризики і потенційно загрожує новим відтермінуванням, тож Україна прагне встигнути до кінця червня.

Утім, схоже, що повідомлення медіа саме про 25 червня є не зовсім коректним.

Про те, що відбувається у переговорах Києва і Брюсселя, чи буде заважати Орбан і що на практиці змінить початок переговорів з Євросоюзом, читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Встигнути до Орбана: коли та як Україна планує розпочати переговори про свій вступ до ЄС. Далі – стислий її виклад.

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Приблизно місяць тому посол ЄС в Україні Катаріна Матернова визнала, що технічних та юридичних перепон для початку переговорів немає.

Насправді готовність України та ЄС до того, щоб оголосити про офіційний старт вступних переговорів, була ще у лютому-березні, і до цього готувалися як українська, так і європейська бюрократія.

На початку березня Єврокомісія погодила проєкт української "рамки" (ЄП детально аналізувала її у статті "Києву готують албанський шлях до ЄС").

Однак президентка Урсула фон дер Ляєн повідомила: до європейських виборів, тобто до другої декади червня, ЄС не починатиме діалог з Україною.

Без пояснень і без причин – бо просто так треба. Жоден зі співрозмовників ЄП не зміг аргументувати мотиви фон дер Ляєн; як правило, доводилося чути відповідь на кшталт "самі не розуміємо; напевно, це частина більшої політичної гри".

Тут треба нагадати, що в Урсула фон дер Ляєн хоче переобратися президенткою Єврокомісії на другий термін, а для цього їй необхідно заручитися підтримкою всіх або майже всіх країн. Це часом потребує дуже неочікуваних поступок і компромісів; не виключено, що саме через це українські плани зазнали коректив.

Утім, завдяки кільком європейським столицям, яких обурила перша заява фон дер Ляєн, справжньої "зради" вдалося уникнути.

З Брюсселя повідомили про компромісну домовленість, яка цілком задовольняла Київ: Єврокомісія та бельгійське головування у Раді ЄС спільно взяли на себе зобов’язання почати вступні переговори у другій половині червня. Тобто після євровиборів (що виявилося чомусь важливим для фон дер Ляєн), але до того, як у ЄС розпочнеться угорське головування.

Джерела "ЄвроПравди" налаштовані обережно оптимістично і вважають, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього разу не застосує вето, бо йому не вигідно відкладати українську проблему на своє головування, коли вся Європа на нього тиснутиме та шантажуватиме, вимагаючи розпочати переговори з Україною з головуючим-угорцем – що стане для Будапешта особливо принизливим. Тому, мовляв, Орбану і самому краще, щоб Україна отримала цей приз у червні, з бельгійцями на чолі.

Хоча після статті Politico в публічній сфері лунає прогноз про 25 червня, цей варіант є украй малореальним. Ймовірно, схвалення переговорної рамки, оголошення Україною своєї переговорної позиції і урочистий старт переговорів відбудеться в дні саміту ЄС у Брюсселі 27-28 червня.

Втім, як бачите, дискусія ведеться про лічені дні.

Головне, що насправді формальний початок переговорів мало що змінить на практиці.

Так, для України принципово важливо зробити це зараз і уникнути "відчуття затримки".

Але насправді переговори по суті поки починатися не будуть. Найоптимістичніший варіант, коли Київ і Брюссель відкриють перші переговорні глави і розпочнуть переговорний процес – це початок 2025 року, коли буде сформований новий склад Єврокомісії і вона визначить позиції. Та й Україна не готова до переговорів просто завтра – немає необхідної урядової інфраструктури, не сформовані переговорні команди тощо.

Що, знову ж таки, не є "зрадою".

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Встигнути до Орбана: коли та як Україна планує розпочати переговори про свій вступ до ЄС.