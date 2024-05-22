Откроет ли ЕС переговоры о членстве Украины до начала венгерского председательства

Брюссельские и украинские медиа на этой неделе распространили новость, которая является действительно положительной для Украины: Евросоюз достиг согласия об официальном начале переговоров с Украиной. Якобы согласована даже дата этого исторического события – 25 июня, сообщают источники Politico.

Дата здесь действительно важна. Дело в том, что 1 июля начинается полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС, и это существенно усиливает политические риски и потенциально грозит новой отсрочкой, поэтому Украина стремится успеть до конца июня.

Впрочем, похоже, что сообщение медиа именно о 25 июня не совсем корректно.

О том, что происходит в переговорах Киева и Брюсселя, будет ли мешать Орбан и что на практике изменит начало переговоров с Евросоюзом, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Успеть до Орбана: когда и как Украина планирует начать переговоры о своем вступлении в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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Примерно месяц назад посол ЕС в Украине Катарина Матернова признала, что технических и юридических препятствий для начала переговоров нет.

На самом деле готовность Украины и ЕС к тому, чтобы объявить об официальном старте вступительных переговоров, была еще в феврале-марте, и к этому готовились как украинская, так и европейская бюрократия.

В начале марта Еврокомиссия согласовала проект украинской "рамки" (ЕП подробно анализировала ее в статье "Киеву готовят албанский путь в ЕС").

Однако президент Урсула фон дер Ляйен сообщила: до европейских выборов, то есть до второй декады июня, ЕС не будет начинать диалог с Украиной.

Без объяснений и без причин – потому что просто так надо. Ни один из собеседников ЕП не смог аргументировать мотивы фон дер Ляйен; как правило, приходилось слышать ответ вроде "сами не понимаем; наверное, это часть большей политической игры".

Здесь надо напомнить, что в Урсула фон дер Ляйен хочет переизбраться президентом Еврокомиссии на второй срок, а для этого ей необходимо заручиться поддержкой всех или почти всех стран. Это порой требует весьма неожиданных уступок и компромиссов; не исключено, что именно поэтому украинские планы претерпели коррективы.

Впрочем, благодаря нескольким европейским столицам, которых возмутило первое заявление фон дер Ляйен, настоящей "зрады" удалось избежать.

Из Брюсселя сообщили о компромиссной договоренности, которая вполне удовлетворяла Киев: Еврокомиссия и бельгийское председательство в Совете ЕС совместно взяли на себя обязательства начать вступительные переговоры во второй половине июня. То есть после евровыборов (что оказалось почему-то важным для фон дер Ляйен), но до того, как в ЕС начнется венгерское председательство.

Источники "ЕвроПравды" настроены осторожно оптимистично и считают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот раз не применит вето, потому что ему не выгодно откладывать украинскую проблему на свое председательство, когда вся Европа будет на него давить и шантажировать, требуя начать переговоры с Украиной с председательствующим венгром – что станет для Будапешта особенно унизительным. Поэтому, мол, Орбану и самому лучше, чтобы Украина получила этот приз в июне, с бельгийцами во главе.

Хотя после статьи Politico в публичной сфере звучит прогноз о 25 июня, этот вариант крайне малореален. Вероятно, одобрение переговорной рамки, объявление Украиной своей переговорной позиции и торжественный старт переговоров состоится в дни саммита ЕС в Брюсселе 27-28 июня.

Впрочем, как видите, дискуссия ведется о считанных днях.

Главное, что на самом деле формальное начало переговоров мало что изменит на практике.

Да, для Украины принципиально важно сделать это сейчас и избежать "ощущения задержки".

Но на самом деле переговоры по сути пока начинаться не будут. Самый оптимистичный вариант, когда Киев и Брюссель откроют первые переговорные главы и начнут переговорный процесс – это начало 2025 года, когда будет сформирован новый состав Еврокомиссии и она определит позиции. Да и Украина не готова к переговорам просто завтра – нет необходимой правительственной инфраструктуры, не сформированы переговорные команды и так далее.

Что, опять же, не является "зрадой".

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Успеть до Орбана: когда и как Украина планирует начать переговоры о своем вступлении в ЕС.