У Сенаті США закликають дозволити Україні бити по цілях на території РФ у межах оборони

Американський сенатор Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території тоді, коли це потрібно для її оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму обліковому записі X (Twitter).

Республіканець Ріш, який є співголовою сенатського комітету із закордонних справ, відреагував на цитування очільника Пентагону про те, що США просять застосовувати надану зброю по цілях на території України.

#Ukraine must be allowed to defend itself, period. If that means striking a Russian bomber launching missiles at Ukrainian civilians from Russian airspace, then Ukraine should be able to take that shot. https://t.co/rDDCEy9X14 Реклама: May 21, 2024

"Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії – Україна повинна мати можливість завдати такого удару".

Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

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