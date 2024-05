В Сенате США призывают разрешить Украине бить по целям на территории РФ в рамках обороны

Американский сенатор Джим Риш считает необходимым разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории тогда, когда это нужно для ее обороны.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своей учетной записи X (Twitter).

Республиканец Риш, который является сопредседателем сенатского комитета по иностранным делам, отреагировал на цитирование главы Пентагона о том, что США просят применять предоставленное оружие по целям на территории Украины.

#Ukraine must be allowed to defend itself, period. If that means striking a Russian bomber launching missiles at Ukrainian civilians from Russian airspace, then Ukraine should be able to take that shot. https://t.co/rDDCEy9X14

