В Сенате США призывают разрешить Украине бить по целям на территории РФ в рамках обороны

Американский сенатор Джим Риш считает необходимым разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории тогда, когда это нужно для ее обороны.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своей учетной записи X (Twitter).

Республиканец Риш, который является сопредседателем сенатского комитета по иностранным делам, отреагировал на цитирование главы Пентагона о том, что США просят применять предоставленное оружие по целям на территории Украины.

#Ukraine must be allowed to defend itself, period. If that means striking a Russian bomber launching missiles at Ukrainian civilians from Russian airspace, then Ukraine should be able to take that shot. https://t.co/rDDCEy9X14 Реклама: May 21, 2024

"Украине следует позволить защищаться, точка. Если это означает, что нужно поразить российского бомбардировщика, который пускает ракеты по украинским гражданским из воздушного пространства России – Украина должна иметь возможность нанести такой удар".

Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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