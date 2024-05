Нідерланди з партнерами закуплять для України додаткову допомогу на 175 млн євро

Союзники, серед яких Нідерланди, придбають для України додаткове обладнання військового призначення вартістю 175 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Міністерка зазначила, що Україні потрібно більше ресурсів для оборони від атак з повітря та для оборони у морі.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine

