Нидерланды с партнерами закупят для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Союзники, среди которых Нидерланды, приобретут для Украины дополнительное оборудование военного назначения стоимостью 175 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр отметила, что Украине нужно больше ресурсов для обороны от атак с воздуха и для обороны в море.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine Реклама: May 23, 2024

"Поэтому Международный фонд по поддержке Украины (IFU) анонсировал закупку материалов стоимостью 175 млн евро, которую софинансируют Нидерланды", – указала Оллонгрен.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.

На страницах правительства Великобритании и Минобороны пока не публиковали деталей относительно новой помощи через этот механизм, анонсированной Оллонгрен.

Напомним, в Швеции согласовали программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около 7 млрд долларов в течение трех лет.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине.