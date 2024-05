Нидерланды с партнерами закупят для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Союзники, среди которых Нидерланды, приобретут для Украины дополнительное оборудование военного назначения стоимостью 175 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр отметила, что Украине нужно больше ресурсов для обороны от атак с воздуха и для обороны в море.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine

