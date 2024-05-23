Байден о возможном ордере МУС: Нельзя отождествлять Израиль и ХАМАС

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают юрисдикции Международного уголовного суда и того, как она осуществляется в отношении Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Об этом он сказал 23 мая на пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто, передает "Европейская правда".

Байдена попросили прокомментировать недавний призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выдать ордера на арест топ-чиновников Израиля, а также главарей ХАМАС в связи с войной в секторе Газа.

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"Мы о своей позиции относительно МУС заявили четко. Мы не признаем юрисдикцию МУС, способа, которым она осуществляется", – ответил американский лидер.

Он добавил, что, по мнению, США, не существует "тождества между тем, что сделал Израиль, и тем, что сделал ХАМАС".

Государства Запада противоречиво отреагировали на призыв Карима Хана к МУС выдать ордер на арест израильских топ-чиновников и лидеров ХАМАС. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно"