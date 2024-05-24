Суд ООН приказал Израилю остановить наступление на юге сектора Газа

Международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В пятницу 24 мая суд приказал Израилю остановить наступление в Рафахе.

"Суд считает, что Израиль, согласно своим обязательствам по Конвенции по предотвращению геноцида, должен немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для палестинской группы в Газе условия жизни, которые могут привести к их физическому уничтожению полностью или частично", – говорится в решении.

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Кроме того, суд приказал Израилю открыть пункт пропуска на границе с Египтом возле Рафаха, чтобы туда могла поступать гуманитарная помощь, обеспечить доступ в сектор Газа для следственных миссий и через месяц отчитаться суду о прогрессе в выполнении этих мероприятий.

Президент суда отдельно выразил обеспокоенность судьбой заложников, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС, и призвал к их немедленному и безусловному освобождению.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после объявления решения заявил о созыве внеочередного заседания правительства.

Напомним, в декабре 2023 года Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.

В то же время в другом иске в Суде ООН судьи отказали Никарагуа в удовлетворении временных мер в отношении Германии и запретить ей оказывать военную и иную поддержку Израилю.