Ірландія долучиться до позову, в якому ПАР звинуватила Ізраїль у геноциді

Міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін заявив, що Дублін долучиться до позову, в якому Південно-Африканська республіка звинуватила Ізраїль у геноциді проти палестинського населення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Глава МЗС не повідомив, яким чином Дублін долучиться до позову та не виклав жодних аргументів, які Ірландія планує висунути, але додав, що рішення про такий крок ухвалили після правового та політичного аналізу, а також консультацій з кількома партнерами, зокрема з ПАР.

Міністерство закордонних справ Ірландії зазначило, що такий крок дасть можливість Дубліну запропонувати своє тлумачення одного або декількох положень Конвенції про геноцид, які є предметом розгляду в цій справі.

Водночас Мартін сказав, що, хоча рішення про те, чи має місце геноцид, має ухвалити суд, він хотів би чітко заявити, що атака терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, а також те, що відбувається в Газі зараз, "є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права у великому масштабі".

"Це має припинитися. Позиція міжнародної спільноти чітка. Досить", – йдеться у заяві очільника МЗС Ірландії.

У січні Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в Секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь після того, як у грудні 2023 року Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази.

Ізраїль та його західні союзники, зокрема США, назвали це звинувачення безпідставним. Остаточне рішення у справі Південної Африки в Міжнародному суді ООН в Гаазі може зайняти роки.