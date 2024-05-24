ЄС відреагував на нові погрози Додіка відділити Республіку Сербську від Боснії

У Єврокомісії заявили, що готові ще більше ізолювати санкціями представників Республіки Сербської за їхні наміри відділення від Боснії та Герцеговини (БіГ).

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано попросили прокоментувати заяву президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, який пообіцяв підготувати угоду про "мирне розмежування" від Боснії та Герцеговини.

"На жаль, це не вперше, коли ми чуємо такі заяви та оголошення, і ЄС та його держави-члени були дуже чіткими вже у грудні минулого року у висновках Ради, коли країни-члени підтвердили прихильність до перспективи Боснії та Герцеговини як єдиної, об’єднаної та суверенної держави", – сказав Стано.

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За його словами, держави-члени також вказали, що ЄС стурбований законодавством та ініціативами Республіки Сербської, які йдуть врозріз із європейським шляхом Боснії та Герцеговини, включно з риторикою та діями для відокремлення Республіки Сербської, що ставлять під сумнів конституційний лад в країні. Країни-члени підкреслили, що суверенітет, цілісність і конституційний лад БіГ необхідно поважати.

Стано сказав, що заяви та дії про відокремлення ізолюють прихильників незалежності Республіки Сербської ще більше.

За його словами, будь-які дії у цьому напрямку "призведуть до серйозних наслідків", адже ЄС вже має у дії санкційний режим проти тих, хто підриває єдність та територіальну цілісність Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці – проти ухвалення цього документа активно виступала Сербія та Республіка Сербська.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік перед голосуванням заявив, що у зв'язку з ухваленням резолюції в найближчі 30 днів запропонує угоду про "мирне розмежування" Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

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