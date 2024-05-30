Республика Сербская готовит соглашение о "мирном отделении" от Боснии

Правительство Республики Сербской, образования в составе Боснии и Герцеговины, назначило рабочую группу, которая должна подготовить проект соглашения о "мирном отделении" от этого балканского государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РТРС.

В состав группы, среди прочих, вошли министры юстиции и внутренних дел и генеральный прокурор Республики Сербской.

Задачей рабочей группы является разработка предложения по соглашению о "мирном отделении" Республики Сербской от Федерации Боснии и Герцеговины.

Реклама:

Это соглашение правительство предложит одобрить Национальной ассамблее Республики Сербской.

Напомним, президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, в связи с принятием в ООН резолюции о геноциде в Сребренице пообещал предложить соглашение о "мирном отделении" Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступали Сербия и Республика Сербская.

Отрицание геноцида является составной частью сепаратистской идеологии, которую подпитывает и поддерживает Додик.

В Еврокомиссии в ответ на заявление Додика заявили, что готовы еще больше изолировать санкциями представителей Республики Сербской за их намерения отделения от Боснии и Герцеговины.