Республика Сербская готовит соглашение о "мирном отделении" от Боснии
Правительство Республики Сербской, образования в составе Боснии и Герцеговины, назначило рабочую группу, которая должна подготовить проект соглашения о "мирном отделении" от этого балканского государства.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РТРС.
В состав группы, среди прочих, вошли министры юстиции и внутренних дел и генеральный прокурор Республики Сербской.
Задачей рабочей группы является разработка предложения по соглашению о "мирном отделении" Республики Сербской от Федерации Боснии и Герцеговины.
Это соглашение правительство предложит одобрить Национальной ассамблее Республики Сербской.
Напомним, президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, в связи с принятием в ООН резолюции о геноциде в Сребренице пообещал предложить соглашение о "мирном отделении" Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.
Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступали Сербия и Республика Сербская.
Отрицание геноцида является составной частью сепаратистской идеологии, которую подпитывает и поддерживает Додик.
В Еврокомиссии в ответ на заявление Додика заявили, что готовы еще больше изолировать санкциями представителей Республики Сербской за их намерения отделения от Боснии и Герцеговины.