Зеленський хоче тренувань українців на Gripen, які Стокгольм поки не передає

Попри плани Швеції поставити на паузу плани з постачання винищувачів Gripen Україні президент Володимир Зеленський вважає за необхідне тренувати українських пілотів для польотів на цих бойових літаках.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у Стокгольмі в п’ятницю після саміту Україна-Північна Європа, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Швеції вирішив, що постачання шведських літаків Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі, бо це ускладнить перехід повітряних сил на літаки F-16, заявив у п’ятницю очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом перед початком зустрічі міністрів НАТО.

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Зеленський розповів, що обговорив із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістеррсоном питання винищувачів Gripen. У цьому контексті він зазначив, що процес тренування українських пілотів на західних літаках є дуже тривалим.

"Якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення в майбутньому щодо шведських літаків, моя позиція в тому, що ми зараз можемо почати тренування.

Якщо ми почнемо тренувати після того, як приїдуть F-16, – це займе принаймні один рік і більше. Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було би отримання можливості тренуватись на шведських літаках паралельно з програмою по F-16", – зазначив президент.

У п’ятницю Зеленський у Стокгольмі підписав безпекову угоду зі Швецією. В угоді, серед іншого, передбачена перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen.

Раніше у Швеції визнавали, що наразі відмовилися від постачань власних літаків Gripen Києву через наполягання деяких партнерів у НАТО.