Швеція пояснила, чому поки не надає Україні винищувачі Gripen

Уряд Швеції вирішив, що постачання шведських літаків Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі, бо це ускладнить перехід повітряних сил на нові літаки.

Про це заявив очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом перед початком зустрічі міністрів НАТО, повідомляє з Праги кореспондент "Європейської правди".

Міністр підтвердив, що Швеція розглядала можливість такої передачі, але ухвалила негативне рішення виходячи з того, що зараз Україна має отримати значну кількість винищувачів F-16.

Утім, шведський дипломат не виключив можливість повернутися до цього згодом.

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"Українським збройним силам буде занадто складно інтегрувати дві системи одночасно. Можливо, Gripen прийдуть після (завершення постачань) коаліції F-16", – пояснив він.

Водночас шведський міністр заявив, що замість постачання власних літаків для ЗСУ було запропоновано альтернативу. "Ми запропонували альтернативу – передали літаки далекого спостереження, які суттєво розширює можливості винищувачів F-16", – нагадав він.

Як повідомлялося, Швеція передає Україні два літаки РЛС, що дозволять винищувачам вражати далекі цілі.

Раніше у Швеції визнавали, що відмовилися від постачань власних літаків через наполягання деяких партнерів у НАТО.

Варто зауважити, що Україна продовжує наполягати, що їй потрібні винищувачі Gripen.