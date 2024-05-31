Зеленский хочет тренировок украинцев на Gripen, которые Стокгольм пока не передает

Несмотря на планы Швеции поставить на паузу планы по поставке истребителей Gripen Украине президент Владимир Зеленский считает необходимым тренировать украинских пилотов для полетов на этих боевых самолетах.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Стокгольме в пятницу после саммита Украина-Северная Европа, сообщает "Европейская правда".

Правительство Швеции решило, что поставки шведских самолетов Gripen для ВСУ является нецелесообразным на этом этапе, потому что это усложнит переход воздушных сил на самолеты F-16, заявил в пятницу глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи министров НАТО.

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Зеленский рассказал, что обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристеррсоном вопрос истребителей Gripen. В этом контексте он отметил, что процесс тренировки украинских пилотов на западных самолетах очень длительный.

"Если мы можем рассчитывать на положительное решение в будущем относительно шведских самолетов, моя позиция в том, что мы сейчас можем начать тренировки.

Если мы начнем тренировать после того, как приедут F-16, – это займет по крайней мере один год и больше. Поэтому мне кажется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться на шведских самолетах параллельно с программой по F-16", – отметил президент.

В пятницу Зеленский в Стокгольме подписал соглашение по безопасности со Швецией. В соглашении, среди прочего, предусмотрена перспектива передачи в будущем истребителей Gripen.

Ранее в Швеции признавали, что пока отказались от поставок собственных самолетов Gripen Киеву по настоянию некоторых партнеров в НАТО.