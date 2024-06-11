Прем'єр Грузії обіцяє подбати про український народ попри "розбіжності" з владою
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе на конференції з відновлення України в Берліні заявив, що розбіжності між українською та грузинською владою "не можуть завадити" наданню допомоги українському народу.
Заяву Кобахідзе наводить видання SOVA, пише "Європейська правда".
Про участь у конференції щодо підтримки України Кобахідзе, чия партія "Грузинська мрія" має вкрай напружені стосунки з Києвом, стало відомо напередодні.
"Між владою є складнощі. Усе це призвело, по суті, до конкретних рішень. Серед них, як ви пам'ятаєте, було відкликання посла України з Грузії, фактична висилка посла Грузії в Україні з України.
Я б сказав, що це були необґрунтовані кроки, але, звісно, це не завадить нашому прагненню надати максимальну допомогу українському народу. Жодні політичні рішення не можуть завадити нашій відповідальності подбати про український народ", – зазначив він.
Партія "Грузинська мрія" і прем'єр Грузії зокрема звинувачують український уряд і країни Заходу в закликах до відкриття "другого фронту" на території Грузії і часто критикують керівництво України після початку повномасштабнго російського вторгнення.
Нещодавно Міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.
Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть "українізації Грузії".