Премьер Грузии обещает позаботиться об украинском народе, несмотря на "разногласия" с властью

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что разногласия между украинской и грузинской властью "не могут помешать" оказанию помощи украинскому народу.

Заявление Кобахидзе приводит издание SOVA, пишет "Европейская правда".

Об участии в конференции по поддержке Украины Кобахидзе, чья партия "Грузинская мечта" имеет крайне напряженные отношения с Киевом, стало известно накануне.

"Между властями есть сложности. Все это привело, по сути, к конкретным решениям. Среди них, как вы помните, был отзыв посла Украины из Грузии, фактическая высылка посла Грузии в Украине из Украины.

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Я бы сказал, что это были необоснованные шаги, но, конечно, это не помешает нашему стремлению оказать максимальную помощь украинскому народу. Никакие политические решения не могут помешать нашей ответственности позаботиться об украинском народе", – отметил он.

Партия "Грузинская мечта" и премьер Грузии в частности обвиняют украинское правительство и страны Запада в призывах к открытию "второго фронта" на территории Грузии и часто критикуют руководство Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Недавно Министерство иностранных дел Украины осудило очередное недружественное заявление Кобахидзе, который назвал Украину "обвалившейся страной" и не увидел виновных в смертях десятков тысяч гражданских.

Кобахидзе также говорил, что оппоненты грузинской власти хотят "украинизации Грузии".