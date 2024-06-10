Прем'єр Грузії, яка палить мости із Заходом та Україною, приїде на конференцію з відновлення

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе візьме участь у конференції з відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні.

Про це повідомили в адміністрації грузинського уряду, пише "Європейська правда".

Кобахідзе вирушив до Берліна разом із делегацією, до якої входять міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та голова адміністрації уряду Леван Жоржоліані.

Конференцію буде зосереджено на чотирьох тематичних сферах: мобілізація приватного сектора для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до Європейського Союзу та пов'язані з цим реформи.

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Між Грузією та Україною останнім часом панують напружені відносини.

Нещодавно міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.

Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть "українізації Грузії", і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт".

На тлі ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії серйозно погіршились відносини з Заходом. Читайте детально про те, як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.