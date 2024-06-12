Як сварка прозахідних сил у Болгарії посилює вплив "друзів РФ"

У неділю 9 червня, коли усі країни ЄС обирали новий склад Європарламенту, в Болгарії одночасно пройшли вибори до національного парламенту.

Нинішні вибори стали вже шостими за останні три роки.

Через конфлікт між прозахідними силами країна ніяк не може сформувати стабільний уряд.

Докладніше про результати парламентських виборів у Болгарії і три сценарії розвитку подій в країні читайте у статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Конфлікт між друзями України: чому вибори не наблизили Болгарію до виходу з кризи. Далі – стислий її виклад.

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До 50-го складу парламенту Болгарії увійшли сім політичних партій, більшість з яких – вже раніше були в 49-му скликанні Народних зборів.

На першому місці з 68 мандатами ГЕРБ-СДС – консерватори, євроатлантисти, були в попередній урядовій коаліції.

На другому місці – ДПС ("Рух за права і свободи"), отримали 45 місць. Це центристи, євроатлантисти, голова партії – олігарх, підтримували попередню урядову коаліцію.

Ще у день виборів голова ГЕРБ Бойко Борисов вперше відверто анонсував журналістам, що його блок формуватиме коаліцію з ДПС (і це було сказано ще до оприлюднення результатів).

Проте, як показали результати виборів, для формування подібної коаліції наразі бракує щонайменше вісім голосів, зібрати які буде вкрай складно, якщо не неможливо.

У прозахідному блоці "ПП-ДБ" тим часом ситуація набирає драматизму. Блок отримав 40 мандатів – на 23 місця менше, у порівнянні з попереднім скликанням.

Через серйозну поразку на виборах один з його голів, Христо Іванов, подав у відставку з посади голови партії "Да, България!" (одна з трьох партій, які формують об'єднання "Демократична Болгарія") та відмовився від місця в парламенті.

Не менш цікавою є ситуація й у проросійській партії "Відродження". За результатами цих виборів їй знову вдалося покращити своє представництво у парламенті – отримали 38 місць, на п’ять більше ніж у попередньому складі парламенту.

Голова партії Костадин Костадинов заявив журналістам, що його політична сила не буде підтримувати жодний уряд, окрім того, який формуватиме саме "Відродження".

Новою політичною партією правого євроатлантичного спрямування, яку ніхто не очікував побачити в парламенті на цих виборах, стала партія "Велич", яка отримала 13 місць за результатами виборів.

Вони заявили про відмову від безпосереднього формування коаліції з будь-якими представленими партіями, проте не виключили діалогу та співпраці щодо різних законопроєктів.

Варто відзначити, що у цій партії декларують розбіжності з проросійським "Відродженням", заявляючи, що "категорично і чітко" підтримують членство Болгарії у ЄС та НАТО.

Проте й до табору євроатлантистів їх віднести не можна. Лідери партії стверджують, що найкращим рішенням щодо війни РФ проти України має стати "нейтралітет України і статус-кво" (що б це не означало).

У разі, якщо диво все ж станеться, і дві найбільші політсили в парламенті залучать ще вісім депутатів, то слід очікувати тимчасової стабілізації уряду принаймні до кінця року.

Але, вже зараз можна стверджувати, що дострокові вибори не вирішили болгарської політичної кризи.

Разом з тим, як би не розгорталася ця історія з коаліціадою та виборами, принаймні на якийсь час можна очікувати підтримки питань, пов'язаних з Україною, на рівні 150+ (із 240) делегатів у болгарському парламенті.

На додачу тимчасовий кабмін Димитара Главчева, навіть сформований проросійським президентом Радевим, також довів, що може діяти у проукраїнському напрямку.

Проте продовження політичної кризи може призвести до посилення проросійського "Відродження" та зниження рейтингів прозахідного "ПП-ДБ".

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша Конфлікт між друзями України: чому вибори не наблизили Болгарію до виходу з кризи.