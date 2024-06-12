Как ссора прозападных сил в Болгарии усиливает влияние "друзей РФ"

В воскресенье 9 июня, когда все страны ЕС выбирали новый состав Европарламента, в Болгарии одновременно прошли выборы в национальный парламент.

Нынешние выборы стали уже шестыми за последние три года.

Из-за конфликта между прозападными силами страна никак не может сформировать стабильное правительство.

Подробнее о результатах парламентских выборов в Болгарии и трех сценариях развития событий в стране читайте в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Конфликт между друзьями Украины: почему выборы не приблизили Болгарию к выходу из кризиса. Далее – краткое ее изложение.

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В 50-й состав парламента Болгарии вошли семь политических партий, большинство из которых – уже ранее были в 49-м созыве Народного собрания.

На первом месте с 68 мандатами ГЕРБ-СДС – консерваторы, евроатлантисты, были в предыдущей правительственной коалиции.

На втором месте – ДПС ("Движение за права и свободы"), получили 45 мест. Это центристы, евроатлантисты, глава партии – олигарх, поддерживали предыдущую правительственную коалицию.

Еще в день выборов глава ГЕРБ Бойко Борисов впервые откровенно анонсировал журналистам, что его блок будет формировать коалицию с ДПС (и это было сказано еще до обнародования результатов).

Однако, как показали результаты выборов, для формирования подобной коалиции пока не хватает как минимум восемь голосов, собрать которые будет крайне сложно или вообще невозможно.

В прозападном блоке "ПП-ДБ" тем временем ситуация набирает драматизма. Блок получил 40 мандатов – на 23 места меньше, по сравнению с предыдущим созывом.

Из-за серьезного поражения на выборах один из его глав, Христо Иванов, подал в отставку с должности председателя партии "Да, България!" (одна из трех партий, формирующих объединение "Демократическая Болгария") и отказался от места в парламенте.

Не менее интересная ситуация и в пророссийской партии "Возрождение". По результатам этих выборов ей снова удалось улучшить свою позицию в парламенте – получили 38 мест, на пять больше, чем в предыдущем составе.

Председатель партии Костадин Костадинов заявил журналистам, что его политическая сила не будет поддерживать ни одно правительство, кроме того, которое будет формировать именно "Возрождение".

Новой политической партией правого евроатлантического направления, которую никто не ожидал увидеть в парламенте на этих выборах, стала партия "Величие", которая получила 13 мест по результатам выборов.

Они заявили об отказе от непосредственного формирования коалиции с любыми представленными партиями, однако не исключили диалога и сотрудничества по различным законопроектам.

Стоит отметить, что в этой партии декларируют разногласия с пророссийским "Возрождением", заявляя, что "категорически и четко" поддерживают членство Болгарии в ЕС и НАТО.

Однако и к лагерю евроатлантистов их отнести нельзя. Лидеры партии утверждают, что лучшим решением относительно войны РФ против Украины должен стать "нейтралитет Украины и статус-кво" (что бы это ни означало).

В случае, если чудо все же произойдет, и две крупнейшие политсилы в парламенте привлекут еще восемь депутатов, то следует ожидать временной стабилизации правительства по крайней мере до конца года.

Но, уже сейчас можно утверждать, что досрочные выборы не решили болгарского политического кризиса.

Вместе с тем, как бы ни разворачивалась эта история с коалициадой и выборами, по крайней мере на какое-то время можно ожидать поддержки вопросов, связанных с Украиной, на уровне 150+ (из 240) делегатов в болгарском парламенте.

В дополнение временный кабмин Димитара Главчева, даже сформированный пророссийским президентом Радевым, также доказал, что может действовать в проукраинском направлении.

Однако продолжение политического кризиса может привести к усилению пророссийского "Возрождения" и снижению рейтингов прозападного "ПП-ДБ".

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша Конфликт между друзьями Украины: почему выборы не приблизили Болгарию к выходу из кризиса.