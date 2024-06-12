Офіційно: США та Україна підпишуть безпекову угоду 14 червня

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Київ і Вашингтон у четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Про це він сказав на брифінгу для журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Салліван підтвердив, що в четвер президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть переговори на полях саміту "Групи семи" в Італії.

"Після цього лідери підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка чітко заявить, що наша підтримка буде довготривалою, та гарантуючи нашу співпрацю, зокрема у сферах оборони та безпеки", – додав він.

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Радник Байдена сказав, що безпекова угода має на меті підтвердити підтримку України та містить положення, які сприятимуть розбудові українських військових сил.

"Також цим підписанням ми надсилаємо Росії сигнал нашої рішучості. Якщо Путін вважає, що він може перечекати міжнародну коаліцію підтримки України, він помиляється", – вважає Салліван.

Напередодні Білий дім підтвердив зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського на саміті G7 в Італії.

Телеканал CNN першим заявив, що Київ і Вашингтон може підписати безпекову угоду 14 червня, і розкрив її деталі.