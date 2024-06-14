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Немецкая "подруга Путина" поддержала ультиматум Путина для Украины

Новости — Пятница, 14 июня 2024, 21:16 — Олег Павлюк

Руководительница левой партии "Альянс Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт, которая из-за поддержки пророссийских нарративов заслужила прозвище "подруга Путина", призвала Запад поддержать набор ультиматумов этого россиянина.

Такое Вагенкнехт опубликовала в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

По мнению председателя BSW, Запад должен принять ультиматум Путина, которые политик назвала "предложением".

"Реалистичным вариантом было бы немедленное замораживание фронта, прекращение огня и мирные переговоры. Сколько еще должно погибнуть людей, прежде чем от требования членства Украины в НАТО откажутся?" – спросила Вагенкнехт.

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В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.

Напомним, что Сара Вагенкнехт ранее предлагала Германии наладить сотрудничество с Россией, выступала против военной помощи Украине и принудить ее к переговорам с Кремлем.

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Германия Друзья Путина
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