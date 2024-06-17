Во Франции лидер правых, которого изгнала собственная партия, подозревають в коррупции

Прокуратура Ниццы 31 мая начала расследование о присвоении государственных средств, объектом которого стал лидер правой партии "Республиканцы" Эрик Сиотти, попавший в опалу своих же однопартийцев из-за предложения объединения с ультраправыми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Прокуратура Ниццы объяснила, что расследование начали после полученной в мае 2023 года информации о якобы бесплатном пользовании местами для парковки людьми, близкими к Сиотти.

Как утверждается, восемь человек, включая лидера "Республиканцев" и нескольких его помощников, использовали ваучеры для бесплатной парковки, предоставленные Торгово-промышленной палатой Ниццы, во время избирательной кампании 2022 года.

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Сам Сиотти осудил "очевидные политические манипуляции" после публикации информации о расследовании, заявив, что она якобы поступила от его оппонента, мэра Ниццы Кристиана Эстрози.

Лидер "Республиканцев" находится в центре скандала с прошлой недели, когда объявил об объединении с ультраправым "Национальным объединением" для совместной победы над партией Эмманюэля Макрона на досрочных парламентских выборах.

Это предложение возмутило ключевых партийцев "Республиканцев", которые приняли решение исключить Сиотти из политсилы.

Тем не менее, суд приостановил действие этого решения, поэтому сейчас Эрик Сиотти формально остается лидером партии.