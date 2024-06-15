Керівництво ЄС вітає Україну та Молдову з черговим кроком на шляху до вступу
Очільники ключових інституцій Європейського Союзу привітали рішення про схвалення переговорних рамок для України та Молдови й пообіцяли підтримку цим країнам на шляху до вступу в ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав принципову домовленість щодо переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови.
"З нетерпінням чекаю на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства", – запевнив він.
I welcome the in principle agreement on the negotiating frameworks for accession negotiations for Ukraine and Moldova.– Charles Michel (@CharlesMichel) June 14, 2024
Look forward to the first intergovernmental conferences with both.
We keep our promises and we will support you along the way to membership. https://t.co/rVwUIO1ILT
До привітань долучилась і президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.
"Майбутнє України та Молдови – в ЄС. Європейський парламент продовжуватиме тісно співпрацювати з обома країнами на шляху до вступу", – написала вона в X (Twitter).
I welcome this important step.– Roberta Metsola (@EP_President) June 14, 2024
Ukraine’s and Moldova’s future is in the EU.@Europarl_EN will keep working closely with both countries towards accession.
🇪🇺 🇺🇦 🇲🇩 https://t.co/iZrBR2OPxP
А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення "величезним кроком уперед на шляху" України та Молдови до ЄС.
"Європейська комісія буде стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – додала вона.
Congratulations to Ukraine and Moldova.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2024
This is a huge step forward in your journey towards the EU.
The @EU_Commission will stand by your side every step of the way. https://t.co/RzB1XwX1da
Нагадаємо, напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.
Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.
Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.
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