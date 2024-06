Керівництво ЄС вітає Україну та Молдову з черговим кроком на шляху до вступу

Очільники ключових інституцій Європейського Союзу привітали рішення про схвалення переговорних рамок для України та Молдови й пообіцяли підтримку цим країнам на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав принципову домовленість щодо переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови.

"З нетерпінням чекаю на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства", – запевнив він.

I welcome the in principle agreement on the negotiating frameworks for accession negotiations for Ukraine and Moldova.



Look forward to the first intergovernmental conferences with both.



We keep our promises and we will support you along the way to membership. https://t.co/rVwUIO1ILT – Charles Michel (@CharlesMichel) June 14, 2024

До привітань долучилась і президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

"Майбутнє України та Молдови – в ЄС. Європейський парламент продовжуватиме тісно співпрацювати з обома країнами на шляху до вступу", – написала вона в X (Twitter).

I welcome this important step.



Ukraine’s and Moldova’s future is in the EU.@Europarl_EN will keep working closely with both countries towards accession.



🇪🇺 🇺🇦 🇲🇩 https://t.co/iZrBR2OPxP – Roberta Metsola (@EP_President) June 14, 2024

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення "величезним кроком уперед на шляху" України та Молдови до ЄС.

"Європейська комісія буде стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – додала вона.

Congratulations to Ukraine and Moldova.



This is a huge step forward in your journey towards the EU.



The @EU_Commission will stand by your side every step of the way. https://t.co/RzB1XwX1da – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2024

Нагадаємо, напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.

Читайте також: Встигнути до Орбана: коли та як Україна планує розпочати переговори про свій вступ до ЄС.