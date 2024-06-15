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Керівництво ЄС вітає Україну та Молдову з черговим кроком на шляху до вступу

Новини — Субота, 15 червня 2024, 11:57 — Олег Павлюк

Очільники ключових інституцій Європейського Союзу привітали рішення про схвалення переговорних рамок для України та Молдови й пообіцяли підтримку цим країнам на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав принципову домовленість щодо переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови.

"З нетерпінням чекаю на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства", – запевнив він.

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До привітань долучилась і президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

"Майбутнє України та Молдови – в ЄС. Європейський парламент продовжуватиме тісно співпрацювати з обома країнами на шляху до вступу", – написала вона в X (Twitter).

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення "величезним кроком уперед на шляху" України та Молдови до ЄС.

"Європейська комісія буде стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.

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