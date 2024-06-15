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Кулеба з Боррелем обговорили прогрес України на шляху до ЄС і поставки зброї

Новини — Субота, 15 червня 2024, 18:55 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

Голова українського МЗС подякував Боррелю за його успішні зусилля та успішні зусилля ЄС, спрямовані на заохочення країн з усього світу взяти участь у Саміті миру.

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"Ми обидва привітали ухвалення переговорної рамки, яка відкрила шлях до практичного початку переговорів про вступ України до ЄС", – додав він.

Кулеба з Боррелем також скоординували зусилля, спрямовані на збільшення та прискорення постачання зброї в Україну, "з наголосом на системи протиповітряної оборони та боєприпаси".

Нагадаємо, напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.

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Кулеба Боррель
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