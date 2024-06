Кулеба з Боррелем обговорили прогрес України на шляху до ЄС і поставки зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з Високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

Голова українського МЗС подякував Боррелю за його успішні зусилля та успішні зусилля ЄС, спрямовані на заохочення країн з усього світу взяти участь у Саміті миру.

"Ми обидва привітали ухвалення переговорної рамки, яка відкрила шлях до практичного початку переговорів про вступ України до ЄС", – додав він.

Кулеба з Боррелем також скоординували зусилля, спрямовані на збільшення та прискорення постачання зброї в Україну, "з наголосом на системи протиповітряної оборони та боєприпаси".

