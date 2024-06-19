Польский министр заверил в поддержке вступления Украины во время председательства Варшавы в ЕС

Министр по делам Европейского Союза Польши Адам Шлапка заявил, что во время польского председательства в ЕС в первом полугодии 2025 года расширение и, в частности, вступление Украины будут в числе приоритетов.

Об этом он сказал журналистам во время визита в Киев 19 июня, передает корреспондент "Европейской правды".

Шлапка напомнил, что Украина выполнила все условия, определенные Европейской комиссией для начала переговоров о вступлении, и соответствующая межправительственная конференция состоится уже на следующей неделе.

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"Организация межправительственной конференции еще во время председательства Бельгии (в Совете ЕС. – Ред.) была нашей общей целью", – отметил он, намекая на то, что во втором полугодии 2024 года будет председательствовать Венгрия.

Польский министр подчеркнул, что расширение ЕС является стратегическим шансом и для Украины, и для Польши, и для всего Европейского Союза.

"Мы должны понимать, что этот процесс будет сложным и потребует от Украины идти дальше по пути реформ, которым она идет сейчас. Речь идет не о вычеркивании задач из списка, а об изменении страны", – пояснил Шлапка.

"С нашей стороны можете ожидать только поддержки. Хотел бы заверить, что во время польского председательства расширение будет приоритетом, и вы можете рассчитывать на нас", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

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