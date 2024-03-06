Cейм Польщі ухвалив постанову, що закладає підґрунтя для реформи Конституційного суду

Сейм Польщі підтримав постанову щодо реформи Конституційного суду, зміни у якому за попередньої влади викликали критику ЄС.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Постанову щодо усунення наслідків конституційної кризи 2015-2023 років у контексті діяльності Конституційного трибуналу (суду) підтримали 240 голосами, 197 депутатів проголосували проти.

Партія "Право і справедливість" за підтримки "Конфедерації" намагалася відхилити проєкт під час розгляду у першому читанні, але без успіху.

Співавтори проєкту від керівної коаліції називають його ухвалення "запуском ремонту КС".

В ухваленій постанові містяться зауваження до діяльності деяких суддів КС, яка несумісна з їхньою посадою, як, наприклад, відкрита політична діяльність у соцмережах, висловлювання на межі з мовою ворожнечі тощо.

У тексті зазначено, що КС у його чинному вигляді "втратив будь-яку здатність аполітично розглядати конституційні спори, що виносяться на його розгляд".

Документ завершується закликом до чинних суддів Конституційного суду визнати припинення мандатів.

"У Польщі необхідно створити оновлений Конституційний суд, щоб це був орган, спроможний виконувати завдання, визначені ст. 188 і 189 конституції Республіки Польської. Оновлений КС має бути створений відповідно до конституційних принципів та беручи до уваги голоси усіх політичних сил, які поважають конституційний лад", – зазначається у резолюції.

Термін мандату суддів, який зараз складає 9 років, пропонують скоротити.

Перед цим міністр юстиції Польщі анонсував низку заходів для "виправлення ситуації" в Конституційному суді після суперечливих реформ, здійснених попередньою владою.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.