Высший суд Польши поддержал Дуду в деле об осужденных экс-руководителях МВД

Конституционный трибунал Польши 19 июня стал на сторону президента Анджея Дуды в споре с правительством о действительности законопроектов, принятых без присутствия двух осужденных депутатов "Права и справедливости", экс-руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Спикер польского Сейма Шимон Головня объявил, что Каминский и Вонсик потеряли мандаты в декабре 2023 года после того, как были осуждены за злоупотребление властью, но Дуда помиловал их в январе и сказал, что они должны иметь возможность заседать в парламенте.

После этого президент Польши направил в Конституционный трибунал несколько законопроектов, которые были приняты без участия двух депутатов "ПиС", и попросил его рассмотреть, соответствуют ли они Конституции.

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Высший польский суд постановил, что два законопроекта, принятые в отсутствие Каминского и Вонсика в Сейме, являются неконституционными.

Решение Конституционного трибунала Польши может углубить хаос в правовой системе страны. Правительство Дональда Туска ставит под сомнение легитимность суда в его нынешнем составе и отказывается выполнять его решение.

Напомним, политиков "Права и справедливости" Мариуша Каминского и его экс-заместителя Мацея Вонсика 9 января задержали в президентском дворце, где они находились. Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

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