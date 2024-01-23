Президент Польщі вдруге помилував засуджених ексголів МВС Камінського й Вонсіка

Польський президент Анджей Дуда помилував колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, засуджених у зв’язку з перевищенням повноважень.

Про це Дуда сказав у спеціальному зверненні 23 січня, повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі заявив, що вважає своє попереднє помилування Камінського та Вонсіка у 2015 році чинним, але "беручи до уваги суспільні заворушення, які виникли через ув'язнення міністрів", вирішив розпочати нову процедуру помилування.

"Панове (Камінський і Вонсік. – Ред.) помилувані. Підтверджую це найрішучішим чином. Звертаюся до міністра (юстиції. – Ред.), генерального прокурора з проханням негайно розпочати подальші дії у цій справі", – сказав він.

"Я закликаю до негайного продовження справи – до негайного виконання наказу президента і негайного звільнення панів, особливо Маріуша Камінського за станом здоров'я", – підкреслив Дуда на тлі чуток, що Камінського, який оголосив голодування, недавно забирали до лікарні.

Нагадаємо, політиків "Права і справедливості" Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсіка 9 січня затримали в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

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