ЗМІ: США не бачать шляху до припинення війни в Газі

Представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.

Як пише "Європейська правда", про це Politico на умовах анонімності повідомили чотири американські посадовці.

За словами двох співрозмовників, Ізраїль та ХАМАС розходяться в думках щодо того, як завершити війну – ці розбіжності можуть перекреслити всі перспективи угоди.

Сторони загалом згодні з умовами, передбаченими в межах першої фази про призупинення вогню протягом шести тижнів, виведення ізраїльських військ з населених районів Гази, а також обмін заручників на палестинських в'язнів, йдеться в матеріалі.

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Один із посадовців зазначив, що "каменем спотикання" є друга фаза плану, згідно з якою Ізраїль та ХАМАС повинні спробувати домовитися про припинення всіх бойових дій та звільнення заручників, що залишилися.

Терористичне угруповання хоче, щоб Єврейська держава погодилася на повне виведення військ з Гази. Але ізраїльська влада заявила, що не погодиться на повне виведення військ з анклаву, поки їхні сили повністю не ліквідують ХАМАС.

Politico зазначає, що бойовики не підпишуть жодної частини угоди – навіть початкового припинення вогню – доки Ізраїль не погодиться на їхні вимоги.

Жодна зі сторін не демонструє ознак готовності до компромісу, що викликає занепокоєння в адміністрації Байдена, що бойові дії триватимуть ще кілька місяців, стверджують джерела.

"Я думаю, що це триватиме щонайменше до кінця 2024 року", – сказав один із посадовців.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив свою прихильність щодо пропозиції про припинення вогню в Газі, де його держава веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС, і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталося на тлі того, як Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху, і який Тель-Авів проігнорував.

Водночас Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.