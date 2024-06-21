Рада Європейського Союзу у п’ятницю затвердила переговорні рамки для України, а також Молдови, і ЄС офіційно починає підготовку до міжурядових конференцій з цими державами 25 червня, що дадуть початок переговорам про вступ цих країн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив високопоставлений дипломат Бельгії, яка головує в ЄС, пише ""Європейська правда".

Рішення було ухвалено в межах засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.

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"Ми щойно ухвалили рамки переговорів з Україною і Молдовою. Отже, ми можемо офіційно розпочати підготовку до міжурядових конференцій на вівторок, 25 червня", – сказав він.

Нагадаємо, постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови 14 червня.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.