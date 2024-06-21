У Молдові визначили головного переговірника щодо вступу в ЄС

У Молдові визначили, хто буде головним переговірником щодо вступу в ЄС, а президентка Мая Санду підписала указ щодо початку переговорів.

Про це у п’ятницю повідомила адміністрація Санду, пише "Європейська правда".

21 червня відбулося засідання Національної комісії з питань європейської інтеграції під головуванням Санду. Члени комісії обговорили загальну переговорну позицію Молдови в рамках першої міжурядової конференції Молдова-ЄС, яка відбудеться 25 червня в Люксембурзі.

Переговорну позицію Молдови у п’ятницю має затвердити уряд.

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Крім того, глава держави підписала указ про початок переговорів про вступ, а віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова призначена головним переговірником від Молдови.

"Республіка Молдова виконала всі рекомендації Європейської комісії. Таким чином, через два роки після отримання статусу країни-кандидата, 25 червня відбудеться перша міжурядова конференція Молдова – ЄС, яка визначає початок переговорів про вступ", – прокоментувала Санду.

Вона також підкреслила, що Молдова як член Європейського Союзу – це єдиний шлях розвитку, який може забезпечити мир, добробут і краще життя для всіх громадян.

"На осінньому референдумі народ Республіки Молдова вирішить, чи є це напрямком розвитку країни і спадком, який ми залишаємо майбутнім поколінням. Я дякую уряду за виконану роботу і бажаю успіхів нашій делегації, яка представлятиме Республіку Молдова в Люксембурзі, на офіційному запуску переговорів про вступ до Європейського Союзу", – зазначила президентка.

Нагадаємо, 14 червня постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.