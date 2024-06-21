ЕС окончательно согласовал планы начать переговоры о вступлении Украины 25 июня – источник
Совет Европейского Союза в пятницу утвердил переговорные рамки для Украины, а также Молдовы, и ЕС официально начинает подготовку к межправительственным конференциям с этими государствами 25 июня, которые дадут начало переговорам о вступлении этих стран.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил высокопоставленный дипломат Бельгии, которая председательствует в ЕС, пишет "Европейская правда".
Решение было принято в рамках заседания Совета ЕС по экономическим вопросам, которое проходит в Люксембурге.
"Мы только что приняли рамки переговоров с Украиной и Молдовой. Следовательно, мы можем официально начать подготовку к межправительственным конференциям на вторник, 25 июня", – сказал он.
Напомним, 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
Решение послов ЕС означает, что 25 июня состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.