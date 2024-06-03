У США визначилися, хто замінить Байдена на саміті миру у Швейцарії

Доповнено 19:57. Уточнено заголовок і додано шостий абзац.

Сполучені Штати на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

Згідно з повідомленням, Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США "підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН".

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"Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на саміті", – додали в Білому домі.

Україна до останнього сподівалась на участь у Саміті миру президента США Джо Байдена.

ЗМІ раніше повідомляли, що на середину червня Байден запланував передвиборчі заходи у Каліфорнії, тож ані він, ані віцепрезидентка Камала Гарріс не зможуть узяти участь у конференції у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений відсутністю Байдена на саміті у Швейцарії.

Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.