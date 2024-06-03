У США визначилися, хто замінить Байдена на саміті миру у Швейцарії
Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 18:20 —
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Сполучені Штати на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.
Згідно з повідомленням, Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США "підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН".
"Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на саміті", – додали в Білому домі.
Україна до останнього сподівалась на участь у Саміті миру президента США Джо Байдена.
ЗМІ раніше повідомляли, що на середину червня Байден запланував передвиборчі заходи у Каліфорнії, тож ані він, ані віцепрезидентка Камала Гарріс не зможуть узяти участь у конференції у Швейцарії.
Президент Володимир Зеленський стверджував, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений відсутністю Байдена на саміті у Швейцарії.
Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.