Зеленський: Якщо Байден не приїде на Саміт миру, Путін аплодуватиме стоячи

Президент Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо президент США Джо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.

Про це Зеленський сказав у вівторок на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що дуже хотів би, аби на саміті у Швейцарії особисто був присутній президент Байден.

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"Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія".

"Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", – додав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

Напередодні Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

У США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру, однак наразі невідомо, хто саме поїде.