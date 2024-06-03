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У Зеленського кажуть, що на Саміті миру будуть вже понад 100 країн

Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 11:07 — Марія Ємець

В Офісі президента повідомили, що на цей час участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії підтвердили 107 країн та організацій.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Речник зазначив, що станом на зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру.

Никифоров додав, що головною метою візиту президента Володимира Зеленського у Південно-Східну Азію було донести позицію України до цієї частини світу і переконати ці країни долучатись до саміту. 

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За його словами, у тому чи іншому вигляді на саміті можуть бути представлені Філіппіни, Сінгапур і Тимор-Лешті, з лідерами яких президент України провів зустрічі в межах свого візиту до Азії.

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Нагадаємо, Київ все ще сподівається на участь у Саміті миру президента США Джо Байдена, яка не підтверджена, оскільки американський президент планує у цей час передвиборчі заходи у Каліфорнії.

Своєю чергою у Білому домі запевнили в незмінності підтримки Сполученими Штатами України незалежно від того, хто представлятиме США у запланованому в Швейцарії Саміті миру.

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Мирні ініціативи Зеленський Швейцарія
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