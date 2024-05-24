ЗМІ: Байден не поїде на український Саміт миру – обрав поїздку в Голлівуд

Президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру у Швейцарії наступного місяця, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Bloomberg від людей, знайомих з цим питанням.

Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня, після зустрічі "Групи семи" в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до неї, але ні Байдена, ні віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде.

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня. Разом з Клуні і Робертс до нього приєднаються колишній президент Барак Обама і ведучий вечірнього шоу Джиммі Кіммел.

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Це рішення підкреслює, що Байден все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в хитких штатах напередодні листопадових виборів.

Нагальності ситуації додає той факт, що минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл випередив Байдена у зборі коштів на кампанію, зібравши 76 мільйонів доларів, тоді як чинний президент – 51 мільйон доларів

Це також відображає ширший песимізм щодо мирного саміту. Однак близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні, включаючи таких лідерів, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ймовірно, що саміт також відвідає прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Однак відсутність Китаю, ймовірно, розчарує Зеленського. Пекін давно вважається ключовим учасником процесу, зважаючи на його тісні відносини з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту.

Китай і кілька інших країн так званого Глобального Півдня наполягали на залученні Росії до цього процесу. Україна та її союзники не хочуть взаємодіяти з Москвою доти, доки не буде широко узгоджений набір принципів, які визначатимуть будь-яке майбутнє мирне врегулювання. Швейцарський саміт спочатку був задуманий як перший крок до цієї мети.

Дипломати, які організовують конференцію, зменшили її амбіції, щоб зосередитися на вузькому наборі цілей, таких як ядерна безпека та обмін полоненими, прагнучи розширити коло учасників.

Напередодні повідомлялося, що у Білому домі поки не розкривають, чи візьме президент США Джо Байден участь у Саміті миру у Швейцарії в червні.

Президент України Володимир Зеленський у Києві на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на Саміті миру.

Блінкен висловив очікування, що президенти Зеленський та Байден матимуть можливість зустрітись протягом наступних тижнів, однак не став конкретизувати, коли.

За даними ЗМІ, Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня висадки у Франції наступного місяця, а потім в Італії у зустрічі "Групи семи", членом якої є США.