В США определились, кто заменит Байдена на саммите мира в Швейцарии

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Соединенные Штаты на Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.

Согласно сообщению, Харрис во время визита в Швейцарию подчеркнет приверженность администрации президента США "поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН".

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"Вице-президент подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от продолжающейся российской агрессии. Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту, чтобы представлять Соединенные Штаты на саммите", – добавили в Белом доме.

Украина до последнего надеялась на участие в Саммите мира президента США Джо Байдена.

СМИ ранее сообщали, что на середину июня Байден запланировал предвыборные мероприятия в Калифорнии, поэтому ни он, ни вице-президент Камала Харрис не смогут принять участие в конференции в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что глава Кремля Владимир Путин будет доволен отсутствием Байдена на саммите в Швейцарии.

В целом же участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 107 стран и организаций.