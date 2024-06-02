Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, і висловив сподівання, що у заході візьме участь глава Білого дому Джо Байден.
Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами українського президента, "є шанс" побачити Байдена на саміті у Швейцарії.
"США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде", – розповів він.
Щодо позиції Китаю, зазначив Зеленський, вони не підтвердили участі в Саміті миру на жодному рівні.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.
Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.
Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.
Своєю чергою у Білому домі запевнили в незмінності підтримки Сполученими Штатами України незалежно від того, хто представлятиме США у запланованому в Швейцарії Саміті миру.