Зеленський: Є шанс, що Байден приїде на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, і висловив сподівання, що у заході візьме участь глава Білого дому Джо Байден.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами українського президента, "є шанс" побачити Байдена на саміті у Швейцарії.

"США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде", – розповів він.

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Щодо позиції Китаю, зазначив Зеленський, вони не підтвердили участі в Саміті миру на жодному рівні.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.

Своєю чергою у Білому домі запевнили в незмінності підтримки Сполученими Штатами України незалежно від того, хто представлятиме США у запланованому в Швейцарії Саміті миру.