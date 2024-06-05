ЗМІ: ЄС може запропонувати власний бюджет як гарантію для надання кредиту Україні

ЄС дав зрозуміти, що може значно збільшити фінансування України, забезпечивши власний багатомільярдний кредит для фінансування Києва, замість того, щоб покладатися на ширшу ініціативу на чолі з США.

План викладено в документі, який потрапив у розпорядження Politico, повідомляє "Європейська правда".

Міністри фінансів ЄС обговорюють пропозицію на зустрічі у середу.

Європейська комісія, зокрема запропонувала, ідею використання майбутніх відсотків, отриманих від російських активів, заморожених в Європі, для погашення кредиту, який, що дуже важливо, буде гарантований семирічним бюджетом Євросоюзу в розмірі 1,2 трильйона євро в якості застави.

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Ця ідея стала б великим кроком вперед у порівнянні з нещодавно узгодженим планом ЄС використовувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених в Європі російських активів, близько 3 мільярдів євро на рік, на закупівлю зброї для України.

"Ці несподівані прибутки [отримані від активів, знерухомлених в ЄС] будуть використані для фінансування основної суми і відсотків за кредитом Україні, що надається за підтримки з бюджету ЄС", – йдеться в конфіденційному документі, підготовленому в Брюсселі.

Початковий план, який міністри фінансів G7 попередньо погодили на зустрічі минулого місяця, передбачає, що США або країни G7 спільно забезпечать кредит для Києва, а прибутки від російських активів, які переважно знаходяться в Європі, будуть використані для виплати відсотків за ним.

США сигналізували, що розмір кредиту має становити 50 мільярдів доларів, але сума ще не узгоджена.

У разі схвалення пропозиції Єврокомісії, уряди повинні будуть одноголосно погодитися на зміну семирічного бюджету ЄС, а Європарламент повинен буде надати схвалення, якщо він стане підмогою для отримання кредиту. Деякі експерти побоюються, що російські активи можуть бути повернуті Кремлю в рамках потенційного післявоєнного врегулювання, а це означає, що необхідно буде негайно знайти альтернативні способи повернення кредиту.

Прихильники України також стурбовані тим, що уряд Угорщини, який незабаром очолить піврічне ротаційне головування в Раді ЄС, може зіпсувати переговори через свою дружбу з Росією.

На початку цього року Угорщина здобула стратегічну перемогу, домігшись гарантії того, що рішення про заморожування російських коштів буде одноголосно поновлюватися 27 країнами ЄС кожні шість місяців. Це дозволяє Будапешту потенційно перекрити крани для України в будь-який момент.

У документі Єврокомісії пропонується знайти спосіб обійти цю вимогу, щоб надати кредиту більшої передбачуваності.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

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