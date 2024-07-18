Ердоган подзвонив Трампу після замаху і сказав, що захоплюється ним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зідзвонився з Дональдом Трампом, аби привітати його з висуненням у кандидати в президенти, та під час розмови засудив спробу замаху на республіканця.

Про це заявило у четвер управління комунікацій турецького президента, повідомляє "Європейська правда".

У розмові Ердоган висловив свій сум через спробу вбивства Трампа та побажав йому якнайшвидшого відновлення.

Описуючи замах на експрезидента США як атаку на демократію, Ердоган сказав, що смілива позиція Трампа після жахливого нападу викликає захоплення.

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Також Ердоган зазначив, що Трамп продемонстрував сильне лідерство своїми заспокійливими посланнями про єдність, щоб зменшити поляризацію та напругу після замаху.

Він також привітав Трампа з офіційним висуненням кандидатом у президенти США від Республіканської партії і висловив сподівання, що президентські вибори принесуть користь турецько-американським відносинам.

Нагадаємо, торік Трамп переплутав імена своїх міжнародних друзів під час передвиборчої промови, назвавши Віктора Орбана лідером Туреччини.