Трамп оголосив Орбана лідером Туреччини і знайшов у нього кордон з Росією

Колишній президент США Дональд Трамп переплутав імена своїх міжнародних друзів під час передвиборчої промови в понеділок, неправильно назвавши Віктора Орбана лідером Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ Трампа в Нью-Гемпширі.

"Весь світ вибухає. Ви знаєте, для мене велика честь – є така людина, Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про нього?" – сказав Трамп, маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини.

"Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини", – додав колишній президент США.

Трамп додав, що Орбан має "фронт" з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.

Ось як звучала заява Трампа у Нью-Гемпширі (фрази після 1 хвилини відео):

Раніше Трамп хвалив Орбана і називав його стиль правління "неліберальною демократією". Трамп приймав його в Білому домі в 2019 році.

Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.

Трамп, за словами Орбана, – "людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

Ставши президентом США, Трамп відкрито хвалив Ердогана та його стиль правління, називаючи його "другом" і "пекельним лідером". Ердоган називав Трампа серед лідерів, якими він найбільше захоплюється.

Між тим, Віктор Орбан зізнавався, що молився за перемогу Ердогана на виборах.