Эрдоган позвонил Трампу после покушения и сказал, что восхищен им

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением в кандидаты в президенты, и во время разговора осудил попытку покушения на республиканца.

Об этом заявило в четверг управление коммуникаций турецкого президента, сообщает "Европейская правда".

В разговоре Эрдоган выразил свою грусть из-за попытки убийства Трампа и пожелал ему скорейшего восстановления.

Описывая покушение на экс-президента США как атаку на демократию, Эрдоган сказал, что смелая позиция Трампа после ужасного нападения вызывает восхищение.

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Также Эрдоган отметил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство своими успокаивающими посланиями о единстве, чтобы уменьшить поляризацию и напряжение после покушения.

Он также поздравил Трампа с официальным выдвижением кандидатом в президенты США от Республиканской партии и выразил надежду, что президентские выборы принесут пользу турецко-американским отношениям.

Напомним, в прошлом году Трамп перепутал имена своих международных друзей во время предвыборной речи, назвав Виктора Орбана лидером Турции.