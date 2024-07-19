Орбан пов'язав замахи на Трампа та Фіцо з їхніми "антивоєнними" поглядами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазнали замахів через свої "антивоєнні" погляди.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю державному радіо, яке наводить Reuters.

Фіцо вижив під час замаху на нього в середині травня, отримавши чотири кулі, тоді як Трамп пережив стрілянину 13 липня.

"Всі ці замахи спрямовані проти антивоєнних, мирних політиків", – вважає Орбан.

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Угорський прем'єр додав, що Трамп вижив після замаху, тому що "в Бога є плани щодо нього", спрямовані на просування миру.

"Провоєнні сили настільки розбурхані, напружені та організовані, що намагаються прибрати з центру політичного життя сили, які виступають за мир", – вказав він.

Орбан повідомив, що розмовляв із Трампом протягом двох годин під час їхньої зустрічі у Флориді 11 липня. У п'ятничному інтерв'ю угорський лідер вперше детально розповів про цю зустріч.

За його словами, вони обговорили кілька тем, зокрема економіку. Він розповів, що його команда допомагає помічникам Трампа з політичними питаннями.

Орбан похвалився, що в нього "дуже добрі стосунки" з представниками команди Трампа, які працюють над написанням його економічного та зовнішньополітичного порядку денного.

"Я можу сказати, що ми беремо участь у процесі формування цього порядку денного, є кілька тем, таких як сімейна політика й зупинка міграції, де нас високо цінують", – запевнив прем'єр Угорщини.

Водночас Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу.

Нагадаємо, євродепутати напередодні схвалили резолюцію на підтримку України, в якій, зокрема, засудили неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра.

Єврокомісія раніше вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

У Європейській комісії водночас кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.