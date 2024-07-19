Орбан связал покушения на Трампа и Фицо с их "антивоенными" взглядами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверглись покушениям из-за своих "антивоенных" взглядов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью государственному радио, которое приводит Reuters.

Фицо выжил во время покушения на него в середине мая, получив четыре пули, тогда как Трамп пережил стрельбу 13 июля.

"Все эти покушения направлены против антивоенных, мирных политиков", – считает Орбан.

Реклама:

Венгерский премьер добавил, что Трамп выжил после покушения, потому что "у Бога есть планы в отношении него", направленные на продвижение мира.

"Провоенные силы настолько взбудоражены, напряжены и организованы, что пытаются убрать из центра политической жизни силы, выступающие за мир", – указал он.

Орбан сообщил, что разговаривал с Трампом в течение двух часов во время их встречи во Флориде 11 июля. В пятничном интервью венгерский лидер впервые подробно рассказал об этой встрече.

По его словам, они обсудили несколько тем, в частности экономику. Он рассказал, что его команда помогает помощникам Трампа с политическими вопросами.

Орбан похвастался, что у него "очень хорошие отношения" с представителями команды Трампа, которые работают над написанием его экономической и внешнеполитической повестки дня.

"Я могу сказать, что мы участвуем в процессе формирования этой повестки дня, есть несколько тем, таких как семейная политика и остановка миграции, где нас высоко ценят", – заверил премьер Венгрии.

В то же время, Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза.

Напомним, евродепутаты накануне одобрили резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, осудили несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра.

Еврокомиссия ранее решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

В Европейской комиссии в то же время говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.