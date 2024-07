Орбан опублікував свого листа до керівництва ЄС про "мирні вояжі", який раніше потрапив у ЗМІ

Прем’єр-міністр головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан опублікував свого листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю щодо його "миротворчих" поїздок до Москви та Китаю, який кілька днів тому опинився у розпорядженні ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

18 липня текст листа Віктора Орбана до Шарля Мішеля з’явився на офіційному порталі угорського уряду.

As fragments of my report to #EUCO President @CharlesMichel on my #peacemission have surfaced, I decided to release the whole document for the sake of clarity and context.https://t.co/S55UQyZ8pd

Реклама: