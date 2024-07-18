Орбан опублікував свого листа до керівництва ЄС про "мирні вояжі", який раніше потрапив у ЗМІ

Прем’єр-міністр головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан опублікував свого листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю щодо його "миротворчих" поїздок до Москви та Китаю, який кілька днів тому опинився у розпорядженні ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

18 липня текст листа Віктора Орбана до Шарля Мішеля з’явився на офіційному порталі угорського уряду.

As fragments of my report to #EUCO President @CharlesMichel on my #peacemission have surfaced, I decided to release the whole document for the sake of clarity and context.https://t.co/S55UQyZ8pd Реклама: July 18, 2024

"Оскільки фрагменти мого звіту для президента Євроради про мою мирну місію стали відомі, я вирішив розкрити увесь документ – задля ясності і контексту", – заявив Орбан у своєму X (Twitter), поширивши посилання на сторінку.

Нагадаємо, кілька днів тому доступ до листа Орбана отримало німецьке видання Bild та опублікувало його зміст.

Текст, опублікований Орбаном, підтверджує, що там містився заклик відновити прямі дипломатичні контакти з Росією і "реабілітувати такі прямі контакти у політичній комунікації".

Невдовзі після того Reuters переказало зміст досить жорсткої відповіді Шарля Мішеля Орбану.

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